Apple'dan icralik eden tamir ücreti: Avukat'ın örnek hareketi gündem oldu!

Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini talep eden Avukat Enes Malik Saran, yetkili servis tarafından kendisinden ücret talep edilince Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Heyetin “ücretsiz onarılsın” kararını yerine getirmeyen şirket hakkında icra takibi başlatıldı.

''İCRA EMRİNE UYMAK ZORUNDA KALDILAR'

İcra memurları ile yetkili servise giden Saran'ın telefonu onarımı gerçekleştirirken konuya ilişkin açıklama yapan Saran'ın avukatı A. Üsame Ceran, “En nihayetinde icra emrine uymak zorunda kaldılar. Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur. Vatandaşlara önerimiz; hiçbir şekilde hukuk yoluna gitmekten çekinmesinler, sonuna kadar takip etsinler” dedi.



TAMİR İÇİN 12 BİN TL ÜCRET İSTEDİLER

Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini isteyen avukat Enes Malik Saran, yetkili servise gittiğinde kendisinden yaklaşık 12 bin TL ücret talep edildi. Ürününün garanti kapsamında olduğunu ve kullanıcı hatası olmadığını dile getiren Saran'ın talebine olumsuz yanıt aldı. Telefon ücretsiz olarak tamir edilmedi. Bunun üzerine Saran, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.



Apple mağazasında İstanbul 19. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen haciz tutanağında, alacaklı Enes Malik Saran, borçlu ise Apple Teknoloji Şirketi olarak belirtildi. Tutanakta, Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin 10 Ocak 2024 tarihli kararı gereğince ücretsiz onarım işlemi için adrese gelindiği, mağaza müdürüne geliş sebebinin anlatıldığı kaydedildi. Telefon icra yolu ile garanti kapsamında ücretsiz şekilde yapıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber