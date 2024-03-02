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Şimşek inanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça hazırlanan Corendon Alanyaspor, 6 maç süren 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor

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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında 4 Mart Pazartesi günü Karadeniz ekibi Trabzonspor'u Oba Stadyumu'nda ağırlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği önemli mücadelenin hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli ekip, dünü tek idman yaparak tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Ardından gruplar halinde çalışan Alanyasporlu futbolcular, idmanın ikinci bölümünde taktik çift kale maçta Tekke'nin isteklerini uyguladılar.

Trabzonspor'a karşı önemli bir maça çıkacak olan Corendon Alanyaspor, önümüzdeki haftalarda daha da sıkıntıya girmemek için bu maçtan 3 puanla ayrılmayı kafasına koydu. Ateş hattının hemen üstünde yer alan ve Trabzon maçından sonra da kritik maçlara çıkacak olan turuncu yeşilli ekip, bordo mavili ekibi mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı arzuluyor. Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı zorlu sınavın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek inanıyor

Kaynak: Spor SERVİSİ

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02 Mar 2024 - 00:57 - Spor

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