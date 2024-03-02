- Siyaset

Mahmutlar'a kadın aday

ABONE OL Google News Sayfamız

MAHMUTLAR Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan Azize Bağışlar Koca "Bu önemli görev için sizlerin destek ve teveccühlerine kayıtsız kalamadım ve sizlerden destek bekliyorum.

Mahmutlar'a kadın aday mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğup büyüdüğüm mahalleme en iyi şekilde hizmet etmek bizlerin boynunun borcudur.
Mahmutlar Mahallesinde doğdum ve hala mahallemizde yaşamımı sürdürmekteyim. Bu mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve güzelliklerini yakından çok iyi biliyorum. Mahallemize ve mahalle sakinlerine hizmet etme arzusu ile bu yola çıktım. Bugüne kadar birçok sosyal projelere gönüllü öncülük etmiş birisi olarak, muhtar seçildikten sonra, devletimizin resmi makamlarının bana verdiği yetkileri de kullanarak, devlet kurumlarımız ile uyumlu çalışma içerisinde Mahmutlar'da daha yapacak çok işimiz var. Mahmutlar için birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Devlet

02 Mar 2024 - 00:56 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özçelik 'Engelli' bireylere söz verdi mask
Özçelik 'Engelli' bireylere söz verdi
Özçelik ve Yücel arasında ‘Sosyal Kart’ polemiği: "Sayın Yücel'e yanlış anlatılmış olmalı" mask
Özçelik ve Yücel arasında ‘Sosyal Kart’ polemiği: "Sayın Yücel'e yanlış anlatılmış olmalı"
Türkiye İttifakı’ndan Başkan Yücel’e destek mask
Türkiye İttifakı’ndan Başkan Yücel’e destek
'Özçelik Alanya'nın en güzel abisi' mask
'Özçelik Alanya'nın en güzel abisi'
Cikcilli'de Yücel coşkusu mask
Cikcilli'de Yücel coşkusu
Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet mask
Mehmet Şahin'den Alanya halkına davet
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber