Mahmutlar'a kadın aday

Doğup büyüdüğüm mahalleme en iyi şekilde hizmet etmek bizlerin boynunun borcudur.

Mahmutlar Mahallesinde doğdum ve hala mahallemizde yaşamımı sürdürmekteyim. Bu mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve güzelliklerini yakından çok iyi biliyorum. Mahallemize ve mahalle sakinlerine hizmet etme arzusu ile bu yola çıktım. Bugüne kadar birçok sosyal projelere gönüllü öncülük etmiş birisi olarak, muhtar seçildikten sonra, devletimizin resmi makamlarının bana verdiği yetkileri de kullanarak, devlet kurumlarımız ile uyumlu çalışma içerisinde Mahmutlar'da daha yapacak çok işimiz var. Mahmutlar için birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi