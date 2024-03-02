'İşitme kaybı' uyarısı

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında Alanya Belediyesi Odyologu Ayşenur Şanlı tarafından işitmenin önemi hususunda Cuma Pazarı esnaflarına, sanayi esnaflarına ve vatandaşlara broşür dağıtılıp, bilgi verildi. İşitme kaybının yalnızca duyma yeteneğini etkilemediğini belirten Odyolog Şanlı, tedavi edilmeyen işitme kaybının sosyal aktivitenin azalmasına, sosyal izolasyona, yalnızlığa ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabileceğini söyledi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi