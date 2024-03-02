- Yaşam

'İşitme kaybı' uyarısı

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ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi, halkı bilinçlendirme çalışmalarına ve sosyal faaliyetlerine devam ediyor.

'İşitme kaybı' uyarısı mask
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3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında Alanya Belediyesi Odyologu Ayşenur Şanlı tarafından işitmenin önemi hususunda Cuma Pazarı esnaflarına, sanayi esnaflarına ve vatandaşlara broşür dağıtılıp, bilgi verildi. İşitme kaybının yalnızca duyma yeteneğini etkilemediğini belirten Odyolog Şanlı, tedavi edilmeyen işitme kaybının sosyal aktivitenin azalmasına, sosyal izolasyona, yalnızlığa ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabileceğini söyledi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi
# Sosyal, Mart, Alanya, günü

02 Mar 2024 - 00:54 - Yaşam

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'İşitme kaybı' uyarısı mask
'İşitme kaybı' uyarısı
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