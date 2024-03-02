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Direkçi listede

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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 Mart seçimi öncesi belediye meclis listelerini İlçe Seçim Kurulu’na sunarken, kontenjanda dördüncü sırada bulunan turizmci Ali Orkan istifa etmişti.

Direkçi listede mask
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Orkan, ‘İstifa ettim ama Adem Murat Yücel’e destek vermeye devam edeceğim” demişti. Başkan Yücel, Orkan’ın istifası sonrası kontenjanın dördüncü sırasına iş insanı Mehmet İhsan Direkçi’yi yazdı. Direkçi, Yücel’in listesine dahil olurken çalışmalara ise başladı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# devam, başkan

02 Mar 2024 - 00:53 - Siyaset

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