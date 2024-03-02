Özçelik'ten Dim Çayı'na Eskişehir modeli

SAHA çalışmaları ve salon toplantılarının yanı sıra Alanya’nın esnaf ve meslek odalarını ziyaret ederek temaslarda bulunan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, oda başkan ve yönetimleri ile bir araya geldi. Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti. Özçelik ve ekibi sırasıyla, Minibüsçüler Otobüsçüler Servis Araçları İşletmeleri Odası Başkanı Paşa Özkan, Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeterya ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle buluştu. Oda Başkanları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özçelik’e çalışmalarında başarı dilediler.

ESNAFLAR ÇARESİZLİĞE DÜŞTÜ

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Özçelik, esnafın birçok hususta sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Bizim anlayışımız, her kesimden esnaf ve sanatkârlarımıza belediyenin olanakları dâhilinde yardımcı olmaktır. Alanya’mızda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştireceğiz. Sektörel gelişmelerin önünü açacak projelere imza atacağız. Şehrimizin genel gidişata bırakılan turizmi, hak ettiği noktaya taşıyacağız. “Beni ilgilendirmez” yerine, “Benim derdim” anlayışını benimsiyoruz. Belediyeyi doğrudan ilgilendiren konulardaki aksaklıklar yüzünden esnafımız çaresizliğe düşürüldü. Azimle çalışarak Alanya’nın başlıca sorunlarını çözmek için gün sayıyoruz. Projelerimizi 5 Mart Salı günü kamuoyuna açıklayacağız. Hazırladığımız projelerimiz Alanya’nın geleceğine tesir edecek” şeklinde konuştu.

'PIRIL PIRIL OLACAK'

SEÇİM çalışmalarına oda başkanları ve MHP'nin eski belediye başkan adaylarından Ahmet Çelik'i ziyaret ederek devam eden Özçelik, Tosmur ziyaretinde mahalleden geçen Dim Çayı ile ilgili projesini anlattı: Şimdiki hali içler acısı. Kötü bir görüntüsü olan Dim Çayı'nı pırıl pırıl yapacağız.

'ESKİŞEHİR'İN BENZERİ'

CHP’NİN sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilen bozkırın ortasındaki Eskişehir’in, nasıl da capcanlı bir merkez haline geldiğini herkes görüyor ve biliyor. Dim Çayımız için de çok güzel bir projemiz var. Eskişehir’deki modelin benzerini burada hayata geçireceğiz. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi