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'Görev için gün sayıyoruz'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, esnaf oda başkanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Özçelik, “Azimle çalışarak Alanya’nın başlıca sorunlarını çözmek için gün sayıyoruz” dedi

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SAHA çalışmaları ve salon toplantılarının yanı sıra Alanya’nın esnaf ve meslek odalarını ziyaret ederek temaslarda bulunan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, oda başkan ve yönetimleri ile bir araya geldi. Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti. Özçelik ve ekibi sırasıyla, Minibüsçüler Otobüsçüler Servis Araçları İşletmeleri Odası Başkanı Paşa Özkan, Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeterya ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle buluştu. Oda Başkanları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özçelik’e çalışmalarında başarı dilediler.


ESNAFLAR ÇARESİZLİĞE DÜŞTÜ

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Özçelik, esnafın birçok hususta sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Bizim anlayışımız, her kesimden esnaf ve sanatkârlarımıza belediyenin olanakları dâhilinde yardımcı olmaktır. Alanya’mızda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştireceğiz. Sektörel gelişmelerin önünü açacak projelere imza atacağız. Şehrimizin genel gidişata bırakılan turizmi, hak ettiği noktaya taşıyacağız. “Beni ilgilendirmez” yerine, “Benim derdim” anlayışını benimsiyoruz. Belediyeyi doğrudan ilgilendiren konulardaki aksaklıklar yüzünden esnafımız çaresizliğe düşürüldü. Azimle çalışarak Alanya’nın başlıca sorunlarını çözmek için gün sayıyoruz. Projelerimizi 5 Mart Salı günü kamuoyuna açıklayacağız. Hazırladığımız projelerimiz Alanya’nın geleceğine tesir edecek” şeklinde konuştu. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Mar 2024 - 00:48 - Siyaset

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