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Yaralıya ilk müdahale başkan adayından

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MANAVGAT’TA meydana gelen kazada kolu kırılan motosiklet sürücüsü Kadir Tüfenkçi'ye ilk müdahaleyi, CHP'nin belediye başkan adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı.

Yaralıya ilk müdahale başkan adayından mask
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Manavgat'ta önceki gün saat 17.00 sıralarında yan yoldan Demokrasi Bulvarı'na çıkan Kadir Tüfenkçi'nin kullandığı 07 BDE 867 plakalı motosiklet, A.K.'nin kullandığı 07 BAL 815 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletten düşen Kadir Tüfenkçi'nin kolu kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yaralı Kadir Tüfenkçi'ye ilk müdahale, o sırada seçim ofisinde bulunan ve gürültüyle dışarı çıkan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Doktor Niyazi Nefi Kara tarafından yapıldı. Gelen sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kadir Tüfenkçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kadir Tüfenkçi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
# sağlık, eğitim, başkan, seçim, Belediye, Yaralı

02 Mar 2024 - 00:46 - Siyaset

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