- Asayiş

Aranan şahıs uygulamaya takıldı

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Alanya’da umuma açık alanlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimler sırasında aranan 1 kişi de yakalandı

Aranan şahıs uygulamaya takıldı mask
Aranan şahıs uygulamaya takıldı
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Şubat Perşembe günü umuma açık mekanlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 14 umuma açık işletme denetlendi. Denetimler sırasında 135 şahıs sorgulandı.
1 iş yerine ise alkol sunumu, sigara ve işyeri açma ruhsatı olmaması nedeniyle tutanak tutuldu. Uygulama çerçevesinde 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 yoklama kaçağı şahsa da tebliğ yapıldı. (Toygar DİM)

Aranan şahıs uygulamaya takıldı

Kaynak: Haber Merkezi
# Emniyet, Alanya, günü, uygulama

02 Mar 2024 - 00:39 - Asayiş

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Aranan şahıs uygulamaya takıldı mask
Aranan şahıs uygulamaya takıldı
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