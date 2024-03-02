Aranan şahıs uygulamaya takıldı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Şubat Perşembe günü umuma açık mekanlara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 14 umuma açık işletme denetlendi. Denetimler sırasında 135 şahıs sorgulandı.

1 iş yerine ise alkol sunumu, sigara ve işyeri açma ruhsatı olmaması nedeniyle tutanak tutuldu. Uygulama çerçevesinde 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 yoklama kaçağı şahsa da tebliğ yapıldı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi