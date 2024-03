Mikroplastikler insan plasentasına kadar girdi

Bilim insanları, insan dokusunda artan mikroplastik konsantrasyonunun bazı sağlık sorunlarındaki artışı açıklayabileceğini söyledi.Çevreciler onlarca yıldır plastik kirliliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak yine de plastik her yerde olduğu gibi hayatımıza ve gezegenimizin her köşesine nüfuz etmiş durumda. Süt kutularından pencere çerçevelerine kadar sayısız plastik malzeme üretiyoruz. Ve şimdi, New Mexico Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu mikroplastiklerin insan plasentalarında ne kadar olduğunu ölçmek için yeni bir araç kullandılar. Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan çalışmada ekip, test edilen 62 plasenta örneğinin tamamında mikroplastikler buldu ve konsantrasyonları gram doku başına 6,5 ila 790 mikrogram arasında değişti.

"PLASENTAYA GİRMESİ GEZEGENDEKİ TÜM MEMELİLERİ TEHDİT EDİYOR"

Bilim insanları, bu rakamlar küçük görünse de, çevredeki mikroplastik hacminin artmakta olduğunu ve bunun sağlık üzerinde etkileri olabileceğini söyledi. Çalışmanın başyazarı Matthew Campen, artan mikroplastik miktarı konusunda endişeli olduğunu söyledi. "Eğer plasentalar üzerinde etkiler görüyorsak, o zaman bu gezegendeki tüm memeli yaşamı etkilenebilir. Bu iyi bir şey değil" dedi.

Araştırmada ekip, bağışlanan plasenta dokusunu analiz etti. Sabunlaştırma adı verilen bir süreçte, yağ ve proteinleri bir tür sabuna "sindirmek" için örnekleri kimyasal olarak işlediler. Daha sonra, her bir örneği bir tüpün dibinde küçük plastik külçeler bırakan bir ultrasantrifüjde döndürdüler. Ekip daha sonra piroliz adı verilen bir teknik kullandı. Plastik topağı metal bir kaba koyup 600 santigrat dereceye kadar ısıttılar ve ardından farklı plastik türleri belirli sıcaklıklarda yanarken gaz emisyonlarını yakaladılar.

Çalışmanın yazarları, "Araştırmacılar plasental dokuda en yaygın polimerin plastik torba ve şişe yapımında kullanılan polietilen olduğunu tespit etti. "Toplam plastiklerin %54'ünü oluşturuyordu. Polivinil klorür (daha çok PVC olarak bilinir) ve naylonun her biri toplamın yaklaşık %10'unu temsil ederken, geri kalanı dokuz diğer polimerden oluşuyordu" diye eklediler.

Kaynak: Haber Merkezi