Matkap kadar sesi olan tırnak büyüklüğünde balık: Danionella cerebrum

Almanya'daki laboratuvarda akvaryumdan gelen esrarengiz sesler üzerine araştırmaya başlandığında, Danionella cerebrum adlı balığın güçlü bir ses çıkardığı görüldü. Balık bu sesi, yüzme kesesi adı verilen organından çıkarıyor ve balığa yakın sularda, bir silah sesi kadar yüksek olan ses ölçüm cihazında 140 desibeli gösteriyor.

Bilim insanları, yetişkin bir insanın tırnağı genişliğinde olan dünyanın en küçük balıklarından birinin silah sesi kadar yüksek bir ses çıkarabildiğini söyledi.

PNAS dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Myanmar akarsularında bulunan yaklaşık 12 mm'lik bir balık olan erkek Danionella cerebrum, bir ambulans sireni veya kırıcıya eşit olan 140 desibeli aşan sesler üretiyor.

"KASLARI DAVUL ÇALIYOR"

Makalede, balıklarda ses üretmek için kullanılan en yaygın mekanizmanın, özelleşmiş "davul çalan" kasların ritmik kasılmalarıyla tahrik edilen yüzme keselerinin (kaldırma kuvvetini kontrol etmek için kullanılan gaz dolu bir organ) titreşimlerini içerdiği belirtildi.

Ancak, omurgalılar arasında bilinen en küçük beyne sahip olan Danionella cerebrum tarafından üretilen darbelerin ses üretim mekanizması, yüzme kesesi ile ilgili kas mekanizmaları sesin kaynağı için makul bir açıklama sağlamadığı için bir gizemdi.

Berlin'deki Charité Üniversitesi'nden bilim insanları, balığın davul çalan bir kıkırdak, özel kaburga ve yorulmaya dirençli kas içeren benzersiz bir ses üretim sistemine sahip olduğunu keşfetti. Bu, balığın davul kıkırdağını aşırı kuvvetlerle hızlandırmasına ve hızlı, yüksek darbeler üretmesine olanak tanıyor. Makalede, "Bu olağanüstü adaptasyonu anlamak, hayvan hareketleri hakkındaki bilgilerimizi genişletiyor ve türler arasındaki itme mekanizmalarının dikkate değer çeşitliliğini vurgulayarak, evrimsel biyoloji ve biyomekanik hakkındaki daha geniş anlayışımıza katkıda bulunuyor" denildi.

"AGRESİF BİR TAKTİK OLABİLİR"

Bilim ekibi, ses üretim mekanizmasını araştırmak için yüksek hızlı video kayıtları kullandı.

Ses üretmek için, yüzme kesesinin yanında bulunan bir kaburga, özel bir kas tarafından bir kıkırdak parçasına doğru hareket ettirilir. Kaburga serbest bırakıldığında yüzme kesesine çarpıyor ve davul sesi çıkarıyor. Kaburga erkeklerde çok daha serttir, bu da dişilerin neden ses çıkarmadığını açıklar. Bilim insanları balıkların neden bu kadar yüksek sesler çıkardığını tespit edemedi ancak bunun bulanık sularda yön bulmaya yardımcı olabileceğini ya da erkekler tarafından rekabeti uyarmak için kullanılan agresif bir taktik olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi