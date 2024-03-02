ABD, 52 yıl sonra yeniden Ay'da

Odysseus, özel bir şirket tarafından Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. ABD de, 1972’deki Apollo misyonunun ardından 52 yıl sonra Ay’a ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.

Uzay aracının arkasındaki şirket Intuitive Machines yaptığı açıklamaya göre Ay’a yan bir şekilde inen Odysseus aracının sayılı saati kalmış durumda. Intuitive Machines ve NASA'nın önceki tahminlerine göre yedi ila 10 gün boyunca Ay'da faaliyet göstermesi beklenen Odysseus'un bu kısa ömründe ne kadar bilimsel veri toplayabileceği ise henüz bilinmiyor.

İLETİŞİM YAKINDA KESİLECEK

Aktarılanlara göre Odysseus'un iniş pozisyonu nedeniyle, güneş panelleri ve antenler tam olarak planlandığı gibi yönlendirilmedi, bu da güç üretimiyle birlikte iletişim süreçlerini zorlaştırıyor. Yer ekiplerine göre Odysseus'un enerjisi ABD saatiyle salı sabahı bitecek ve o zamana kadar veriler toplanmaya devam edilecek.

Öte yandan yapılan açıklamalara göre Odysseus, aslında NASA olmasa hiçbir zaman Ay’ın güney kutbuna yakın Malapert A adı verilen bir kraterin yakınına inemeyecekti. Odysseus'un otonom navigasyon sistemine irtifa ve ileri hız okumaları sağlamak üzere tasarlanan lazer güdümlü telemetreleri, fırlatma öncesinde mühendislerin güvenlik kilitlerini açmayı ihmal etmesi nedeniyle çalışamaz hale gelmiş. Şirket, maliyetler nedeniyle fırlatma öncesi testlerin bazılarını gerçekleştirmemiş. Eğer NASA’nın deneysel lidar sistemi olmasaydı Odysseus muhtemelen Ay’a inemeyecekti.

İdeal olmayan inişine rağmen Odysseus, 23 Şubat TSİ 02.23 tarihinde NASA'nın 1972'de yaptığı Ay ziyaretinden bu yana Ay'a inen ilk ABD uzay aracı oldu. Bu görev aynı zamanda ticari olarak üretilen ve işletilen bir uzay aracının Ay'a ilk inişi olarak da tarihe geçti. NASA'nın bu on yıl içinde astronotları Ay’a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programı kapsamındaki ilk iniş de yine Odysseus ile gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi