- Teknoloji

Nvidia CEO'su: "Yapay zeka, kodlamayı bitirdi"

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Nvidia CEO'su Jensen Huang, World Government Summit etkinliğinde yapay zekanın kodlamayı tamamen devraldığını ve insanların öğrenmek için zaman harcamak zorunda olmadığını ifade etti. Huang, "Artık herkesin bir programcı olduğunu söyleyebiliriz çünkü programlama dilinin artık insana özgü olduğunu görebiliyoruz. Bu, yapay zekanın bir mucizesidir" şeklinde konuştu.

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Nvidia CEO'su Jensen Huang, kodlamanın artık tamamen bittiğini duyurdu. Dubai'de düzenlenen Word Government Summit'te konuşan Huang, yapay zekanın kaydettiği hızlı ilerlemeler nedeniyle kod yazmayı öğrenmenin artık teknoloji sektorüne girmek isteyenlerin önceliği olmaması gerektiğini söyledi.

Kod yazmayı öğrenmek uzun zamandır birçok sektör yöneticisi tarafından başarı için hayati önem taşıyan bir beceri olarak görülüyor, ancak Huang'ın son konuşması bu geleneği bozacak gibi duruyor.

KODLAMAYI ÖĞRENMENİN ANLAMI KALMADI

Üretken yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde doğal dil işleme, kodlamanın geleceği olma yolunda umut vaat ediyor ve genç profesyonellerin belirli kodlama dillerini öğrenmek için yüzlerce saat harcaması ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Nvidia CEO'su:

"DÜNYADAKİ HERKESİN YAZILIMCI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Huang yaptığı açıklamada, "Bizim işimiz, kimsenin programlama yapmak zorunda kalmayacağı bir bilgisayar teknolojisi yaratmak. Programlama dilinin insan olduğunu, dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapay zekanın mucizesidir" diye konuştu.

Nvidia başkanı, kod yazmayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, üretim ve eğitim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

# eğitim, Son, Saat, genç

02 Mar 2024 - 00:17 - Teknoloji

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