- Magazin

Turabi'den küfürlü açıklama geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor yarışmacısı Turabi yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle adaya veda etmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hakkında çıkan haberlere adeta ateş püskürdü

Turabi'den küfürlü açıklama geldi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star 2024'e katılarak herkesi şaşırtan Turabi adaya sakatlığı sebebiyle erkenden veda etmişti. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle Turabi'nin yarışmaya devam edememesi sevenlerini epey üzmüştü. 

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen ve hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ ifadelerini kullanmıştı.
Turabi, hakkında çıkan yalan haberlere karşı çok sinirlenerek şu paylaşımda bulundu: 
"Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya da ona k.ysun.

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, devam, Hastane, sağlık, 2024

01 Mar 2024 - 23:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusundan kavga çıkaraklar sözler... mask
Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusundan kavga çıkaraklar sözler...
Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı mask
Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
'İbrahim Tatlıses şakası' sonrasında ölüm tehdidi almaya başladı mask
'İbrahim Tatlıses şakası' sonrasında ölüm tehdidi almaya başladı
Yasmin Erbil'e sevgilisi survivor Yiğit'ten trip mask
Yasmin Erbil'e sevgilisi survivor Yiğit'ten trip
Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı mask
Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı
Ünlü oyuncu oğlunun filmde müstehcen sahneleriyle gündem oldu mask
Ünlü oyuncu oğlunun filmde müstehcen sahneleriyle gündem oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber