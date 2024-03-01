Turabi'den küfürlü açıklama geldi!

Survivor All Star 2024'e katılarak herkesi şaşırtan Turabi adaya sakatlığı sebebiyle erkenden veda etmişti. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle Turabi'nin yarışmaya devam edememesi sevenlerini epey üzmüştü.





ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen ve hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ ifadelerini kullanmıştı.

Turabi, hakkında çıkan yalan haberlere karşı çok sinirlenerek şu paylaşımda bulundu:

"Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya da ona k.ysun.

Kaynak: Haber Merkezi