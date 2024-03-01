Özel: Cumhur İttifakı'na karşı ittifaka ihtiyaç var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz'da düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Özel, “Bu seçimlerde AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı, bir büyük ittifaka ihtiyaç var. Biz oradayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da İstanbul ittifakının içindeyiz. Türkiye'de Türkiye ittifakının içindeyiz. Türkiye ittifakının içinde elbette sosyal demokratlar var. Ancak yetmez, ayrıca milliyetçi demokratlar var. İyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Ve hiç ayrım yapmadan, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, göçmeni hep beraber bütün demokratları İstanbul'da, İstanbul ittifakına, Türkiye'de, Türkiye ittifakına davet ediyoruz“ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Paşabahçe Parkı’nda düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Beykoz'da bir çağrım olacak. O çağrım Beykoz'daki CHP dışındaki partilerde geçmişte oy vermiş olanlara, siyaset yapmış olanlara, geçmişte gönlü orada olup da şimdi içi buruk olanlara. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu partiye baba ocağı diyoruz. Öyle ya herkes baba ocağına doğar, ana kucağına doğar, bir noktaya gelir. Kimi büyüdüğünde gider yerleşir, kimi daha küçüğüne razı olur. Kimi uzakta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, bir gün dara düşersen baba ocağının çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başı sıkışanın geleceği yer baba ocağıdır. Bizim ilçe başkanlarımız önceki ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz o baba ocağının çorbasını kaynatanlar bacasını tüttürenlerdir. Ama kim gelmek istiyorsa baba ocağının kapısı ardına kadar açıktır. Yeri evin baş köşesidir. Kapının önüne geçip de gelene niye geldin demeyiz. Nereden geldin demeyiz. Madem gelecektin niye gittin? Sen gittin de bak bizlere neler ettirdin demeyiz. Çünkü sorarsa kardeşim tapusu kimdedir diye baba ocağının tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'teydi, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Madem ki bu memleketin 95'i Atatürkçü'dür, madem ki Beykozlu AK Partililere, MHP'lilere sorduğumda da Atatürk'ü seviyorum, vatanımı kurtaran, milletimi özgürleştiren, ezanımın okunmasına, dinimin yaşanmasına izin veren ulu önderdir diyorsa, Atatürk'ün baba evinin kapısı hepsine açıktır. Buyursunlar gelsinler. Ve şimdi tam yüz yıl sonra bir kez daha cumhuriyetin bir kez daha kurtulmasına, demokrasinin bir kez daha kurulmasına fakirin fukaranın, garibin, gurebanın, cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir. Yeniden kollanmasına, bu memleketin bir kez daha güçlü bir Türkiye olmasına ihtiyaç var. Onun için bu seçimlerde AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı bir büyük ittifaka ihtiyaç var. Biz oradayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da İstanbul ittifakının içindeyiz. Türkiye'de Türkiye ittifakının içindeyiz. Türkiye ittifakının içinde elbette sosyal demokratlar var. Ancak yetmez, ayrıca milliyetçi demokratlar var. İyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Ve hiç ayrım yapmadan, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, göçmeni hep beraber bütün demokratları İstanbul'da, İstanbul ittifakına, Türkiye'de, Türkiye ittifakına davet ediyoruz. Türkiye ittifakının renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir" diye konuştu.

İMAMOĞLU: KİMSEYİ, KİMSEDEN AYIRMIYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beykoz'un potansiyeli çok yüksek. Beykoz'da gerçek potansiyelini 23 Haziran 2019’da gösterdi. Hatırlıyoruz değil mi? İşte o potansiyelin daha çok üstüne çıkacağız. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte. Beykoz buna hazır bunu görüyorum. Bunu şöyle de söyleyeyim. Beykoz kimsenin tapulu mülkü değil kardeşim. Beykoz Beykozlu'nun oyalamaca yok. Hep birlikte büyükşehirde de, Beykoz'da da hep beraber güçlü ittifakımızın karşılığını alacağız. Bizim ittifakımız halk ittifakı halk. İstanbul ittifakı halk ittifakı, halkın meydanında herkes var. Halkın meydanında hanımefendiler var. Beyefendiler var. Sevgili çocuklar, gençler herkes var. Bizim kapımız herkese açık. Milletimizin her ferdini çok seviyoruz. Biz insanı insan olduğu için seviyoruz. Onun için yüzümüz hep güleç. Kimseyi kimseden ayırt etmiyoruz” dedi.