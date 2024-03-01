Park halindeki 2 otomobil cayır cayır yandı

Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobiller kullanılmaz hale geldi. Yangın anı çevredekiler tarafından görüntülendi
Yangın, öğle saatlerinde Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FNZ 272 plakalı park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Alevler büyüyerek önünde park halinde bulunan 55 ALS 709 plakalı bir başka otomobile sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otomobiller, kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin yanma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.