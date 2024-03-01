Işınsu'dan tepki çeken sözler: Evli biriyle birlikte olanlar aslında o evliliği kurtarır

Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu, sosyal medya paylaşımlarında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Işınsu, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerinde topladı. Evli biriyle birlikte olanlar hakkında yaptığı çarpıcı açıklamayla sosyal medyada büyük tepki çekti.
'EVLİ BİRİYLE BİRLİKTE OLAN ASLINDA O EVLİLİĞİ KURTARIR'
Işınsu'nun yaptığı paylaşımı ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur 'sadece'. Senin yanında nefes alır, tamamlanır, yenilenir, eksik hissettiği şeyleri yaşar. Ve asıl kurulu düzenine daha iyi hissederek geri döner."
GÜNDEME OTURDU
Bu açıklaması sonrasnda Işınsu'ya pek çok tepki geldi. Bir o kadar da aynı fikirde olan yorum geldi. Yaptığı açıklamayla sosyal medyayı adeta ikiye bölerek gündeme oturdu
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.