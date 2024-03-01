Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘ Sosyal Medya Platformları’ üzerinden yapılan sanal devriye çalışmalarda DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Ç.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Erzincan T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.