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Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı

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Erzincan’da sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı mask
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘ Sosyal Medya Platformları’ üzerinden yapılan sanal devriye çalışmalarda DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Ç.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Erzincan T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
# Sosyal, Emniyet

01 Mar 2024 - 23:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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