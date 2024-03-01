01 Mar 2024 - 23:01- Asayiş G:

Arkadaşının evinde hırsızlık yaptı; polis baskınında şok gerçek ortaya çıktı

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Kütahya'da arkadaşının evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan A.K. (26) isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli kadının sosyal medya hesaplarından terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirken evinde de örgütsel materyaller ele geçirildi.

Arkadaşının evinde hırsızlık yaptı; polis baskınında şok gerçek ortaya çıktı mask
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H.Y. (26) isimli kadın, evinde sakladığı altın, ziynet eşyası ve bir miktar paranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin H.Y.’nin arkadaşı A.K. (26) isimli kadın olduğu belirlendi.

PKK SEMPATİZANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin adresine yapılan baskında çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki 610 dolar nakit para, 6 adet bilezik, 1 adet altın kelepçe, 2 çeyrek altın, 1 tuğra ve 4 adet altın yüzük ele geçirilerek sahibine teslim edildi.Yapılan aramalarda ilginç bir durum daha ortaya çıktı. Şüpheli A.K.'nın sosyal medya hesaplarının incelemeye alınmasıyla terörist başı Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Evindeki aramalarda ele geçirilen örgütsel materyallere de el koyan ekipler, gözaltına alınan A.K.'yı, terör soruşturması nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Mar 2024 - 23:01 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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