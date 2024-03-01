- Asayiş

13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

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Muş'un Varto ilçesi Yılanlı köyünde, at eyeri nedeniyle çıkan tartışma sonrasında Roni Han (20) tarafından av tüfeğiyle vurulan Eyüp Ballı (13), yaşamını yitirdi.

13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu mask
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Muş'un Varta ilçesi Yılanlı köyünde yaşayan Roni Han ile Eyüp Ballı arasında at eyerinin alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Eyüp Ballı’nın at eyerini almakla suçladığı Roni Han, buna tepki gösterdi. Eve giderek av tüfeğini alan Roni Han, keçilerini köy çıkışına götüren Eyüp Ballı’ya ateş açıp, kaçtı. 

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Eyüp Ballı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma  hastane ve köyde güvenlik önlemi alırken, Roni Han’ın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
# Jandarma, ilgili, sağlık, Hastane

01 Mar 2024 - 22:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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