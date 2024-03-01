13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

Muş'un Varta ilçesi Yılanlı köyünde yaşayan Roni Han ile Eyüp Ballı arasında at eyerinin alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Eyüp Ballı’nın at eyerini almakla suçladığı Roni Han, buna tepki gösterdi. Eve giderek av tüfeğini alan Roni Han, keçilerini köy çıkışına götüren Eyüp Ballı’ya ateş açıp, kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede Eyüp Ballı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma hastane ve köyde güvenlik önlemi alırken, Roni Han’ın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA