Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Akşam saatlerinde 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
2 KİŞİ VE 1 ÇOCUK KURTARILDI
Dumandan etkilenen 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.