Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Akşam saatlerinde 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

2 KİŞİ VE 1 ÇOCUK KURTARILDI

Dumandan etkilenen 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA