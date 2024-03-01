- Asayiş

Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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İstanbul Sultangazi'de 3 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı mask
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Akşam saatlerinde 3 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 2 kadın ve 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

2 KİŞİ VE 1 ÇOCUK KURTARILDI

Dumandan etkilenen 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA
# kişi, sağlık, Polis, Yangın

01 Mar 2024 - 22:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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