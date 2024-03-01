01 Mar 2024 - 22:11- Gündem G:

Korkunç olay! 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'te 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düşerek yaşamını yitirdi.

Korkunç olay! 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü mask
Korkunç olay! 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt’in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen Umut Aydınalp (8), hayatını kaybetti. 

​Olay, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için dışarı çıkan Umut Aydınalp, dengesini kaybederek, evlerinin 150 metre ilerisindeki fıstık bahçesindeki sulama havuzuna düştü. Bir süre haber alamayan ailesi, Umut’u aramaya başladı. Umut havuzda hareketsiz halde bulundu ve çıkarıldı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Umut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut’un cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# sulama havuzu, Siirt, çocuk, Soruşturma, Jandarma, ilgili, sağlık, eğitim

01 Mar 2024 - 22:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı mask
Antalya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
Antalya-Konya yolunda 16 kilometrelik kısım tamamlanmayı bekliyor mask
Antalya-Konya yolunda 16 kilometrelik kısım tamamlanmayı bekliyor
Alanya’da yaşayan yerleşik İranlıları da seçim heyecanı sardı mask
Alanya’da yaşayan yerleşik İranlıları da seçim heyecanı sardı
Alanya'da iki yıllık mücadeleyi kazandı! mask
Alanya'da iki yıllık mücadeleyi kazandı!
Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı mask
Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı
Diyanet’te bu kez araç krizi! "Biz niye düşük model arabaya biniyoruz?" mask
Diyanet’te bu kez araç krizi! "Biz niye düşük model arabaya biniyoruz?"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber