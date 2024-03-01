Korkunç olay! 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen Umut Aydınalp (8), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için dışarı çıkan Umut Aydınalp, dengesini kaybederek, evlerinin 150 metre ilerisindeki fıstık bahçesindeki sulama havuzuna düştü. Bir süre haber alamayan ailesi, Umut’u aramaya başladı. Umut havuzda hareketsiz halde bulundu ve çıkarıldı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Umut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut’un cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.