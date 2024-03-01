Ekmek bile bulmakta zorlanacağız; büyük kriz kapıda

Ülkede beklenen kar yağışlarının ve yağmur yağışlarının gelmemesi çiftçilere yansıdı. Tarım arazileri yeterli bir şekilde beslenememesi durumunda büyük bir rekolte kaybı Türkiye’yi bekliyor. Uzmanlar tarafından paylaşılanlara göre, tek sorun sıcaklık değil. Artan sıcaklıkların sonucunda kış uykusuna yatmayan fareler tarlalara dadanıyor.

KURALIK TEHLİKESİ ÇOK YAKIN

Kış mevsiminden ümidi kesen çiftçiler bahar yağışlarını beklemeye başladı. Sıcaklıkların 20 gün içerisinde daha da artması halinde tarımda tehlikenin başlayacağını söyleyen uzmanlar kuraklık durumunda verim kaybının olacağını işaret etti. Çiftçinin yağış beklediğini belirterek, kar yağmadığına dikkat çekti.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Konuya dair Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise Mart – Nisan – Mayıs aylarında, yurt genelinde yağışların mevsim normallerinde olacağını öngördü. Sıcaklıklarda ise mevsim normalleri üzerinde devam edeceği işaret edildi.

Kaynak: Haber Merkezi