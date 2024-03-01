- Ekonomi

Ekmek bile bulmakta zorlanacağız; büyük kriz kapıda

ABONE OL Google News Sayfamız

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi üreticleri de kötü etkiledi. Beklenen yağışların yağmaması araziyi susuz bırakt. Ekmekte kriz kapıya dayandı.

Ekmek bile bulmakta zorlanacağız; büyük kriz kapıda mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ülkede beklenen kar yağışlarının ve yağmur yağışlarının gelmemesi çiftçilere yansıdı. Tarım arazileri yeterli bir şekilde beslenememesi durumunda büyük bir rekolte kaybı Türkiye’yi bekliyor. Uzmanlar tarafından paylaşılanlara göre, tek sorun sıcaklık değil. Artan sıcaklıkların sonucunda kış uykusuna yatmayan fareler tarlalara dadanıyor.

KURALIK TEHLİKESİ ÇOK YAKIN

Kış mevsiminden ümidi kesen çiftçiler bahar yağışlarını beklemeye başladı. Sıcaklıkların 20 gün içerisinde daha da artması halinde tarımda tehlikenin başlayacağını söyleyen uzmanlar kuraklık durumunda verim kaybının olacağını işaret etti. Çiftçinin yağış beklediğini belirterek, kar yağmadığına dikkat çekti.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Konuya dair Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise  Mart – Nisan – Mayıs aylarında, yurt genelinde yağışların mevsim normallerinde olacağını öngördü. Sıcaklıklarda ise mevsim normalleri üzerinde devam edeceği işaret edildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# türkiye, devam, Mart, meteoroloji, yağmur

01 Mar 2024 - 21:57 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya ve Alanya'da evi olanlar dikkat! Bugün başladı mask
Antalya ve Alanya'da evi olanlar dikkat! Bugün başladı
Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılar bu kez 31 Mart seçimini fırsat bildi mask
Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılar bu kez 31 Mart seçimini fırsat bildi
Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor mask
Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor
Milyonlarca çalışana flaş uyarı: Paranızı çekmezseniz ek koyulacak mask
Milyonlarca çalışana flaş uyarı: Paranızı çekmezseniz ek koyulacak
Döviz nereye kadar yükselecek? Dolar almak mı, satmak mı mantıklı? mask
Döviz nereye kadar yükselecek? Dolar almak mı, satmak mı mantıklı?
Akaryakıtta yine tabela değişiyor! mask
Akaryakıtta yine tabela değişiyor!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber