Şahin'in seçim ofisi terasında Yücel afişi krizi... Partililerden kınama...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in yarın yapacağı seçim ofisi açılışı öncesi ilginç bir gelişme yaşandı.

Şahin'in seçim ofisinin bulunduğu binanın terasına Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel afişi ile MHP bayrağı asıldı.

Bugün öğle saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi, Lider Paça Restoran karşısındaki binanın terasına asıldığı bildirilen Yücel afişi ve MHP bayrağı, çevredeki vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine akşam saatlerinde indirildi. Bazı vatandaşlar "Böyle bir günde yani açılış günü öncesi bu çok çirkin bir saldırı" dediler.

İYİ Parti'li yetkililer ise yaptıkları açıklamada "Seçim öncesi böyle gerginlikler kimseye fayda sağlamaz. Bu eylemi yapanları kınıyoruz" dediler.