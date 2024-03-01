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Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Er ya da geç hesap verecekler

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Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'katliam' yapmakla suçlamasına yanıt vererek er ya da geç adalet karşısında hesap vereceklerini söyledi.

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Er ya da geç hesap verecekler mask
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'katliam' yapmakla suçlamasına yanıt verdi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." 

Kaynak: DHA
# türkiye, Son

01 Mar 2024 - 21:37 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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