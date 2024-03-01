01 Mar 2024 - 21:24- Ekonomi G:

Altın rekor tazeledi

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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 2.070 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın rekor tazeledi mask
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Ons altın fiyatı 2.054 dolar seviyesinde. ABD'de dün açıklanan veriler, Fed tarafından yakından takip edilen ABD çekirdek PCE fiyatlarının Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,4 arttığını ve Aralık ayındaki yüzde 0,1'lik artışın beklendiği gibi hızlandığını gösterdi.

FED YÖNLENDİRMELERİNDE SÜRPRİZ YOK

New York Fed Başkanı John Williams da Perşembe günü yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüş ve sağlıklı ekonomi nedeniyle merkez bankasının bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmesini beklediğini söyledi. Williams, ekonominin Fed'in yeniden faiz artırımına gitmesini gerektirecek koşullar yarattığını düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Piyasalar şu anda Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlarken, Mart ve Mayıs aylarında herhangi bir hareket görülmedi.

Verilerle Bankalar arası komisyonsuz piyasada gram altın 2.070 TL ile rekor kırarken serbest piyasada gram altının satışı 2.144 TL'den yapılıyor.

Kaynak: CNNTURK

# altın, rekor, günü, yüzde

01 Mar 2024 - 21:24 - Ekonomi

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