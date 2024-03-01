Muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı!

Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayı Halit B.'nin aracının önü kesilerek silah ve baltalı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırıyla ilgilisi olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.