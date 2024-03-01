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Muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı!

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Sinop’ta muhtar adayı Halit B. aracının önü kesilerek silah ve baltalı saldırıya uğradı.

Muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı! mask
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Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayı Halit B.'nin aracının önü kesilerek silah ve baltalı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırıyla ilgilisi olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# devam, Jandarma, Soruşturma

01 Mar 2024 - 21:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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