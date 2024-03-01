İki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahlarla saldırdılar

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan B. (32) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ VURULDU

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı Hasan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında olayın yaşandığı sokaktaki dükkanların camları da zarar gördü.

Kaynak: DHA