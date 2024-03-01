- Asayiş

İki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahlarla saldırdılar

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İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında vurulan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahlarla saldırdılar mask
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İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan B. (32) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ VURULDU

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı Hasan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında olayın yaşandığı sokaktaki dükkanların camları da zarar gördü. 

Kaynak: DHA
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01 Mar 2024 - 21:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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