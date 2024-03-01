Bakan Koca açıkladı! Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.
Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.
Buna göre, toplam 372 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.