01 Mar 2024 - 21:13- Sağlık G:

Bakan Koca açıkladı! Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca açıkladı! Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı yarın yapılacak mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı.

Buna göre, toplam 372 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

Kaynak: AA
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01 Mar 2024 - 21:13 AA Ankara- Sağlık

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