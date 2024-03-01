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Futbolcular idman yaparken bir anda saha alev aldı

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Düzce'de amatör spor kulüplerine bağlı futbolcuların antrenman sahası olarak kullandığı Nurettin Zafer Stadı’nda futbolcular antrenman yaparken saha aydınlatmalarını sağlayan projektörler alev aldı. Yanan projektörler elektrik dağıtım firması ekibi tarafından söndürüldü.

Futbolcular idman yaparken bir anda saha alev aldı mask
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Amatör spor kulüplerinin antrenman sahası olarak kullandığı Nurettin Zafer Stadı’nda amatör futbolcular ısınma hareketleri yaptığı sırada sahanın aydınlatması için kullanılan projektörler elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine elektrik dağıtım firması yetkilileri geldi. Ekipler, yanan projektörleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü. Ekipler alevlere müdahale ederken futbolcular ise antrenmanlarına devam etti.

Futbolcular idman yaparken bir anda saha alev aldı

Kaynak: DHA
# Yangın, devam, Elektrik

01 Mar 2024 - 20:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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