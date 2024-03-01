Futbolcular idman yaparken bir anda saha alev aldı

Amatör spor kulüplerinin antrenman sahası olarak kullandığı Nurettin Zafer Stadı’nda amatör futbolcular ısınma hareketleri yaptığı sırada sahanın aydınlatması için kullanılan projektörler elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine elektrik dağıtım firması yetkilileri geldi. Ekipler, yanan projektörleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü. Ekipler alevlere müdahale ederken futbolcular ise antrenmanlarına devam etti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.