Antalya ve Alanya'da kıyılardaki tehlike: Sakın dokunmayın!

Akdeniz Körfezi’nde Antalya ve Alanya’dan sonra, Mersin sahillerini de binlerce ölü denizanası vurdu. Vatandaşlar tedirgin olurken, uzmanlardan önemli uyarılar geldi.
ZEHİRLİ BİR TÜR
Kıyıya vuran denizanalarının 'göçmen denizanası' olarak bilindiğni, 'rhopilema nomadica' türü olduğunu ve zehirli olduğunu açıkladı. Açık deniz bu denizanalarından yoğun bir şekilde bulunduğu ve dalgalarla da kıyıya geldiği söyleniyor. Plankton ve küçük balıklarla beslendiğini ve bunların çok olduğu bölgelerde popülasyonunu arttırıyor.
'HEMEN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN'
Zehirli olan bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyardı. Uzantılarında yakıcı hücreler olduğunu ve ölü olsalar bile bu hücrelerin aktif kalabileceğini ve denizanalarına temas halinde tatlı su yerine deniz suyuyla yıkanılması ve sirke kullanılması tavsiye edildi.Ardından ise en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.