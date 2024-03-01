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Antalya ve Alanya'da kıyılardaki tehlike: Sakın dokunmayın!

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Akdeniz Körfezi'nde son günlerde görülmeye başlayan denizanası tedirgin ediyor. Antalya ve Alanya kıyılarının ardından Mersin'de de binlerce ölü denizanası sahilleri vurdu. Uzmanlardan konuyla ilgili önemli uyarılar geldi.

Antalya ve Alanya'da kıyılardaki tehlike: Sakın dokunmayın! mask
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Akdeniz Körfezi’nde Antalya ve Alanya’dan sonra, Mersin sahillerini de binlerce ölü denizanası vurdu. Vatandaşlar tedirgin olurken, uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

ZEHİRLİ BİR TÜR

Kıyıya vuran denizanalarının 'göçmen denizanası' olarak bilindiğni, 'rhopilema nomadica' türü olduğunu ve zehirli olduğunu açıkladı. Açık deniz bu denizanalarından yoğun bir şekilde bulunduğu ve dalgalarla da kıyıya geldiği söyleniyor. Plankton ve küçük balıklarla beslendiğini ve bunların çok olduğu bölgelerde popülasyonunu arttırıyor. 

'HEMEN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN'

Zehirli olan bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyardı. Uzantılarında yakıcı hücreler olduğunu ve ölü olsalar bile bu hücrelerin aktif kalabileceğini ve denizanalarına temas halinde tatlı su yerine deniz suyuyla yıkanılması ve sirke kullanılması tavsiye edildi.Ardından ise en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, sonra, Alanya, Deniz, Antalya

01 Mar 2024 - 19:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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