01 Mar 2024 - 19:35- Gündem G:

Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasında silahlı saldırı gerçekleştirildi

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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasında silahlı saldırı gerçekleştirildi mask
Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasında silahlı saldırı gerçekleştirildi
Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasında silahlı saldırı gerçekleştirildi
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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katında bulunan kafeteryada oturan bir gruba yönelik 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların Denizli'de eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanındaki Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan U., Gökhan İ., İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. olduğu belirlendi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 16 boş kovan bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan kişiler hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmaktadır.  Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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01 Mar 2024 - 19:35 - Gündem

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