Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

DR. Biner, "Biz her yeri geziyoruz, gezeceğiz. Yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayacağız. Sorunları yerinde tespit edip, ortak akılla hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. Mahmutseydi’nin köklü geçmişi ve eski yapıları hakkında da bilgi veren Dr. Biner, bazı evleri ziyaret edip çay içti. Mahalle sakinleriyle bire bir temas kurarak onların görüşlerini dinleyen Biner, bol bol fikir alışverişinde bulundu.

Dr. Tahsin Biner'i ilgiyle karşılayan Mahmutseydi Mahallesi sakinleri, sağlık sorunlarını da aktardıkları Biner'e destek sözü verdiler.

Kaynak: Haber Merkezi