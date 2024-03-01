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Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Mahmutseydi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahallenin sorunlarını yerinde tespit etti ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi

Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması mask
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DR. Biner, "Biz her yeri geziyoruz, gezeceğiz. Yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayacağız. Sorunları yerinde tespit edip, ortak akılla hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. Mahmutseydi’nin köklü geçmişi ve eski yapıları hakkında da bilgi veren Dr. Biner, bazı evleri ziyaret edip çay içti. Mahalle sakinleriyle bire bir temas kurarak onların görüşlerini dinleyen Biner, bol bol fikir alışverişinde bulundu.
Dr. Tahsin Biner'i ilgiyle karşılayan Mahmutseydi Mahallesi sakinleri, sağlık sorunlarını da aktardıkları Biner'e destek sözü verdiler.

Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

Kaynak: Haber Merkezi
# sağlık

01 Mar 2024 - 18:56 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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