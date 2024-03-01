Alanya'da Dr. Biner'den Mahmutseydi çıkarması

DR. Biner, "Biz her yeri geziyoruz, gezeceğiz. Yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayacağız. Sorunları yerinde tespit edip, ortak akılla hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. Mahmutseydi’nin köklü geçmişi ve eski yapıları hakkında da bilgi veren Dr. Biner, bazı evleri ziyaret edip çay içti. Mahalle sakinleriyle bire bir temas kurarak onların görüşlerini dinleyen Biner, bol bol fikir alışverişinde bulundu.
Dr. Tahsin Biner'i ilgiyle karşılayan Mahmutseydi Mahallesi sakinleri, sağlık sorunlarını da aktardıkları Biner'e destek sözü verdiler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.