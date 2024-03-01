Düğünün başlamasına 5 dakika kala gelin, damadın amcasıyla basıldı

Reddit'te 'Bridezillas' kullanıcı adıyla paylaşılan bir ihanet hikayesi okuyan herkesi şoke etti. İtirafında düğün töreninden 30 dakika öncesinde gelinin damadın amcasıyla basıldığını söyledi. Gelinin ihanetinin ortaya çıkmasından sonra düğünün iptal edildiğini söyleyen nedimenin anlattıkları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

'DÜĞÜNÜN BAŞLAMASINA 5 DAKİKA KALA İPTAL EDİLDİ'

Reddit paylaşımda gelinin arkadaşı: "Dana'nın lisedeki sevgilisi Josh ile evleneceği düğünde nedimeydim. Dana çok gergin ve endişeliydi. Ben çoğunlukla kolay yolu seçtim ve gelin odasının dışında kalmaya çalıştım. Düğünün başlangıcından 30 dakika önce onu gelin odasında yalnız bırakmaya karar verdik. O otuz dakikayı kilisede telefonumla oturarak geçirdim. Nedime gelip bana düğünün iptal edildiğini söylediğinde düğünün başlamasına yaklaşık beş dakika kalmıştı" dedi.

'HEMEN ÇANTAMI ALIP ORADAN UZAKLAŞTIM'

Gelinin damadın amcasıyla basılmasının ardından düğünün iptal edildiğini öğrediğini söyleyen gelinin arkadaşı yaşadığı şoku şöyle anlattı:"Şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum. Bana kaçmamı ve işler patlamadan önce olabildiğince çok insanı dışarı çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bu yüzden hemen çantamı aldım, benimle aynı arabayı paylaşan iki nedimeyi de topladım ve oradan uzaklaştım"

Kaynak: Haber Merkezi