Alanya gençliğine 'Mehmet Şahin' sözü

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halk buluşmaları, Alanya merkezden kırsala, en ücra köşeden eski beldelere kadar Alanya'nın her noktasında aralıksız olarak devam ediyor.

Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileri, yoğun ilgi ve destekle karşılanan Şahin, halk buluşmalarının yanı sıra her zaman olduğu gibi vatandaşların üzgün ve mutlu günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. Şahin ve ekibi, günün büyük bölümünde cenaze törenleri, taziyeler, düğünler ve nişanlara da katılıyorlar.

ŞAHİN: GENÇLERİMİZE YEREL YÖNETİMDE SÖZ HAKKI, MASADA YER VE ETKİ ALANI VERECEĞİZ

'Her şey Alanya'mız için' diyerek çıktığı yolda halk desteği her geçen gün katlanarak büyüyen Şahin, gençlerle buluşmalarına devam etti.

Şahin, bu buluşmaya ilişkin mesajında "Genç kardeşlerimiz ile bir araya gelerek onların dilek ve taleplerini aldık. Nazik davetleri ve destekleri için Miraç Selçuk ile tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözünden hareketle gençlerimize karşı bizlerin de büyük ödevleri olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gençlerimize yerel yönetimde söz hakkı, masada yer ve etki alanı vererek, gençlerimizin Alanya’mız ile buluşmasını sağlayacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

MAHMUTLAR'DA PROJELERİNİ ANLATTI

Şahin ve ekibi, Belediye Meclis Üyesi Adayı Avukat Murat Can’ın daveti ile Mahmutlar'da vatandaşlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Şahin, bu buluşmaya ilişkin de "Alanya’mızın ve Mahmutlar Mahallemizin çözüm bekleyen sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz toplantımızda projelerimiz ile ilgili de bilgi paylaşımında bulunduk.

Misafirperverlikleri ve destekleri için tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

ŞAHİN: KADINLARIMIZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR

Şahin, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve Meclis Üyesi Adayı Cafer Uyar ile birlikte İYİ Parti Kadın Teşkilatı ile Mehmet Şahin Çözüm Ofisi’nde kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldi. Şahin, bu buluşmaya ilişkin de "Hayatın her alanında olduğu gibi, yaşadığımız kente olan hizmet borcumuzu ödemede kadınlarımızın çalışkanlığı ve inceliği gücümüze güç katıyor. 'Her Şey Alanya’mız İçin' anlayışımızla çıktığımız bu hizmet yolunda, kadınlarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle hep birlikte el ele hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ŞAHİN GÜZELLİK MERKEZİ SAHİPLERİNİ DİNLEDİ

Şahin, ekip arkadaşlarıyla Alanya’da faaliyet gösteren güzellik merkezi işleten firma sahipleri ile de istişare toplantısında bir araya geldi.

Şahin, "Alanya’mızın, sektörün sorunları ve çözümüne yönelik katılımcılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.

Misafirperverlikleri ve destekleri için Yıldız Bingöl ve tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" diye konuştu.

EMEKÇİLERİN DAVETİNE İŞTİRAK ETTİ

Şahin, Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arçelik Servisi çalışanları ile de bir araya geldi.

Şahin, bu buluşmaya yönelik "Alanya’mızın ve sektörün sorunları ile çözümüne yönelik katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak projelerimizi paylaştık. Nazik davetleri, misafirperverlikleri ve destekleri için değerli dostlarım Yaşar Soner Özcan ve Hasan Namal ile tüm emekçi dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim emekçi dostlarıma helalinden bol kazanç versin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

ŞAHİN'DEN EKSİKSİZ VE KONFORLU EĞİTİM SÖZÜ

Şahin, öğretmenler ve öğrencilerle de bir araya geldi. Bu buluşmaya ilişkin mesajı ise "Pozitif Bilimler Özel Öğretim Kursu’nda öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ile bir araya geldik.

Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için değerli öğretmenlerimiz Barbaros Değirmenci ve Beşir Kalender ile tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Alanya’mıza hizmet yolunda geleceğimize, gençlerimize sahip çıkacağız. Barınma konusunu öğrencilerimiz için sorun olmaktan çıkaracağız. Her türlü eğitim desteği ile öğrencilerimizin yanında olacağız.

Eksiksiz ve konforlu bir eğitim için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" şeklinde oldu.

ŞAHİN'DEN OFF-ROAD TUTKUNLARINA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Şahin, Cikcilli Seyir Terası'nda Alanya’da bulunan off-road kulüplerinin başkanları ve üyeleri ile de bir araya geldi. Off-Road tutkunlarından oluşan müthiş bir kalabalık tarafından meşaleler, alkışlar, tezahüratlar ve sevgi gösterileri ile karşılanan Şahin, coşkulu kalabalığı oluşturan vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

Off-Road tutkunlarının sorun ve taleplerini dinleyip notlar alan Şahin, coşkulu kalabalığa hitabında "Önce halkımızın refah seviyesini, yaşam standardını yükselteceğiz" dedi.

Off-Road tutkunlarına "Çok istediğiniz profesyonel pist ve yeterli seviyede parkuru yapacağız. Hiç endişe etmeyin, o iş bende" diyen Şahin, dakikalarca ayakta alkışlandı.

ŞAHİN: GENÇLERİMİZİN AKTİVİTELERİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Şahin, bu buluşmaya ilişkin mesajında "Alanya’mızda bulunan off-road kulüplerinin başkanları ve üyeleri ile bir araya geldik.

Motor sporlarına gönül vermiş dostlarımızın yaşadıkları sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş ve talepleri alarak, projelerimiz ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk.

Misafirperverlikleri ve destekleri için Erhan Uğur kardeşime ve tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Motor sporlarına gönül veren gençlerimizin ilgi duydukları alanlarda aktivitelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak, Alanya’mızı motor sporları alanında da ileriye taşımak ve yetenekli gençlerimizi motor sporlarına profesyonelce yönlendirerek önlerini açmak amacıyla uluslararası standartlara uygun aktivite alanları oluşturacağız" şeklinde konuştu.