01 Mar 2024 - 18:46- Gündem

Alanya gençliğine 'Mehmet Şahin' sözü

'Her şey Alanya'mız için' diyerek çıktığı yolda İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'e halk desteği katlanarak büyüyor. Şahin ve ekibi, şehrin her noktasında her kesimden insanla coşkulu buluşmalarını sürdürüyor