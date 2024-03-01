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Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusundan kavga çıkaraklar sözler...

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Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya yaptığı yorumla kavganın fitilini ateşledi. İşte ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusundan kavga çıkaraklar sözler... mask
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Kızılcık Şerbeti isimli reyting rekortmeni dizinin Kıvılcım'ı olarak ekranda boy gösteren oyuncu Evrim Alasya, estetik yaptıran ünlüler için, 'Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!' yorumunda bulundu; kavganın adeta fitilini ateşledi. 

Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.  Alasya'nın kimi kast ettiği ise merak konusu oldu. Pek çok kişi Hande Erçel yorumlarında bulunsa da kimi kastettiğine dair bir paylaşım sonrasında gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi
# kişi

01 Mar 2024 - 18:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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