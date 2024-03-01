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Antalya ve Alanya'da ev sahipleri ve kiracılar yeni dönem başladı: Cezası çok büyük

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Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından vergi kaçaklarını kontrol altına almak amacı ile hayata geçirilen yeni süreç başladı. Ev ve dükkan kiralarının beyannamesi verilmezse cezaları büyük olacak. Kira beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soru haberimizde yanıt buluyor. İşte o sorular ve yanıtları!

Antalya ve Alanya'da ev sahipleri ve kiracılar yeni dönem başladı: Cezası çok büyük mask
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Vergi kaçaklarını önlemek amacı ile hayata geçirilen 'Kira bildirim formu' hem ev sahiplerini hem de kiracıları çok yakından ilgilendiriliyor. Yalan ya da yanlış beyan verenlere ciddi cezalar yolda.

KİRA BİLDİRİM FORMUNU MUTLAKA DOLDURUN

GİB, bu sene sürece "Kira bildirim formu" ile kiracıları da dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e- Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor.

HAZIE BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN HIZLICA YAPABİLİRSİNİZ

GİB internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2023 yılına ilişkin beyannamelerini 1 Nisan Pazartesi gününe kadar elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

İKİ EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla rehberler, broşürler ve infografikler Başkanlıkça hazırlanarak kullanıma sunuldu.

# Mart, 2023, internet, Yer, Devlet

01 Mar 2024 - 18:07 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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