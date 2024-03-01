01 Mar 2024 - 17:57- Gündem G:

TFF açıkladı! 'VAR Support' uygulaması başlıyor

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TFF, 28. haftadan itibaren VAR SUPPORT uygulamasının kullanılacağını açıkladı.

TFF açıkladı! 'VAR Support' uygulaması başlıyor mask
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasından itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support (VAR Destekleyicisi) uygulamasına geçileceğini açıkladı.

TFF, VAR sistemine ilişkin bir açıklama yayınladı.

VAR HAKEMİNİN GERİSİNDE İKİNCİ VAR HAKEMİ

Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.

VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.

VAR Support Sistemi'nin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:

28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıca VAR Support Sistemi'nin uygulanacağı diğer maçlar:

* Turkcell Süper Kupa maçı
* ⁠Ziraat Türkiye Kupası Final maçı"

Kaynak: KARAR

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01 Mar 2024 - 17:57 - Gündem

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