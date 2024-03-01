'Antalya-Alanya bölgesinde 2 milyonluk bir turist artış bekleniyor'

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, yaklaşan turizm sezonu öncesi Dim TV’ye özel değerlendirmelerde bulundu. Sili, geçen sene elde ettikleri verilere dayanarak, bu senenin turizm açısından geçen seneden daha başarılı geçeceğini öngördüklerini belirtti. Geçen seneye kıyasla, bu sene Antalya-Alanya bölgesindeki turist sayısında yaklaşık olarak 2 milyonluk bir artış beklentisi olduğunu ifade etti. Sili, Türkiye'ye ve Alanya'ya olan talebin olumlu seyrettiğini vurgularken, bölgenin ve ülkenin doğru ve güzel işler yapması nedeniyle talebin kesilmeyeceğini düşündüklerini dile getirdi. Ancak, temel sorunun maliyetlerin belirsizliği olduğunu belirtti. Sürekli artan maliyetlerin karlılık oranlarını etkileyebileceğini ancak umutlarının doğru bir ekonomi politikasıyla bu konunun çözülebileceği yönünde olduğunu söyledi. Sili, “Geçen sene sayılarına baktığımız zaman, hem acenteler hem tur operatörlerinden aldığımız veriler hem katıldığımız fuarlar hem de elimize ulaşan rezervasyonları değerlendirdiğimiz zaman geçen senenin üzerinde bir performansla bu seneyi geçireceğimizi öngörüyoruz. Geçen sene Antalya- Alanya sayıları 15 milyon civarındaydı. Bu senen elimizde olan veriler ışığında 17 milyon civarında turist olacağını tahmin ediyoruz. Bu bize kaynak olan tüm pazarların belirli bir oranda artışı anlamına geliyor. Rusya- Ukrayna savaşı hala devam ediyor. İsrail- Filistin olayı sürüyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye’ye ve Alanya’ya olan talebin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Biz doğru ve güzel iş yapan bir bölge ve ülke olmamız hasebiyle talebin kesileceği düşünmüyoruz. Temel sorunumuz maliyetlerin belirsizliği. Maliyetler sürekli artıyor. Karlılık oranlarında sıkıntımız olabilir. Ama ümit ediyoruz ki doğru bir ekonomi politikasıyla önümüzdeki süreçte bu konuyu da halledebiliriz ve 2024 yılında ekonomiye katkıya devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.



BAŞKAN SİLİ TURİZMCİLERİ FUARA DAVET ETTİ



ALTAV ve Alanya fuarlarını yakından takip ettiklerini belirten Sili, dünyanın en büyük turizm fuarı olan Berlin ITB'nin yakında başlayacağını ve bu fuarın tam net tabloyu ortaya koyacağını ifade etti. Alanya'nın büyük bir standla temsil edileceği bu fuarın prestij açısından önemli olduğunu vurguladı ve tüm turizmcileri fuara davet etti. Sili, “ALTAV ve Alanya fuarları yakında takip ediyor. Dünyanın en büyük turizm Fuarı Berlin ITB haftaya başlıyor. Tam net tablonun çıktığı ve bizim doneleri kesin olarak aldığımız bir süreç olacak. Alanya olarak büyük bir standımız olacak. Alanya’yı tanıtmaya ve ilişkileri sıcak tutmaya devam edeceğiz. Prestij anlamında bu tarz fuarlar çok önemli. Tüm turizmcileri fuara davet ediyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi