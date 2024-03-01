01 Mar 2024 - 17:45- Gündem G:

ALKÜ’lü öğrenciler usta şef Karagöl'den eğitim aldı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm MYO Aşçılık Programı öğrencileri, usta şef Kıvanç Karagöl’den sektörel eğitim aldılar.

ALKÜ’lü öğrenciler usta şef Karagöl'den eğitim aldı mask
ALKÜ’lü öğrenciler usta şef Karagöl'den eğitim aldı
ALKÜ’lü öğrenciler usta şef Karagöl'den eğitim aldı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ), aşçılık öğrencilerini usta şeflerle bir araya getirmeye devam ediyor. Her yıl alanında uzman usta şefleri öğrenciler ile buluşturan ALKÜ, bu sayede öğrencilerin deneyimlerine deneyim katıyor. 2018 yılında gastronomi alanının Oscar’ı olarak bilinen, dünyanın en prestijli yemek yarışması Bocused’Or’da Türkiye’yi temsil eden ekipteki üç kişiden biri olan Kıvanç Karagöl; ALKÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Neslihan Özçıra’nın dersine konuk oldu. Ders kapsamında Karagöl, öğrencilerin hem sektörle alakalı sorularını cevapladı hem de kendi deneyimlerini aktardı. Eğitimde, ALKÜ’lüöğrencilerle mutfağa da giren şef, deniz ürünlerikonusunda uygulamalı eğitim verdi.
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01 Mar 2024 - 17:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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