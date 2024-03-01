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Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek yaptırdığı estetikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son paylaştığı fotoğrafla bir anda gündem oldu. Yaptığı filtreyi abartınca sosyal medya gündemine oturdu.

Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı mask
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, estetikleriyle de dikkat çekiyor. Ürek, son olarak bir  sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Şarkıcı, fotoğrafına uyguladığı filtreyi abartınca sosyal medyayı salladı.

Ürek, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medya gündemini salladı. Filtreyi abartan Fatih Ürek'e, kendisini tanıyamadıklarını yazanlara karşı ünlü şarkıcı herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

İşte o fotoğraf...

Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Kaynak: Haber Merkezi
# Son, Sosyal, fatih

01 Mar 2024 - 17:31 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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