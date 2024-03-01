Fatih Ürek, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, estetikleriyle de dikkat çekiyor. Ürek, son olarak bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Şarkıcı, fotoğrafına uyguladığı filtreyi abartınca sosyal medyayı salladı.

Ürek, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medya gündemini salladı. Filtreyi abartan Fatih Ürek'e, kendisini tanıyamadıklarını yazanlara karşı ünlü şarkıcı herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İşte o fotoğraf...

Kaynak: Haber Merkezi