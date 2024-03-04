Belediyeden ilan

04 Mar 2024 - 00:01- Resmi İlanlar G:

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İLAN MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Sıra Adı Cinsi Kira süresi    İhalenin şekli İhale bedeli Geçici teminat İhale tarihi Saat 1 Evrenseki Mahallesi...

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İLAN

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

 

 İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 1 no.lu hizmet dağıtım noktası 

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.692.000,00TL+KDV

50.760,00TL

13.03.2024

10.00

2

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 2 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

10.05

3

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 3 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.260.000,00TL+KDV

37.800,00TL

13.03.2024

10.10

4

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 4 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.260.000,00TL+KDV

37.800,00TL

13.03.2024

10.15

5

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 5 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

10.20

6

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 6 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.584.000,00TL+KDV

47.520,00TL

13.03.2024

10.25

7

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 7  no.lu hizmet dağıtım noktası

 

 

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.044.000,00TL+KDV

 

31.320,00TL

13.03.2024

10.30

8

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 8 no.lu hizmet dağıtım noktası

 

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.512.000,00TL+KDV

45.360,00TL

13.03.2024

10.35

9

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 9 no.lu hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

 

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

10.40

10

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 10 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.440.000,00TL+KDV

43.200,00TL

13.03.2024

10.45

11

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 11 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.404.000,00TL+KDV

42.120,00TL

13.03.2024

10.50

12

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 12 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.692.000,00TL+KDV

50.760,00TL

13.03.2024

10.55

13

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 13 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

3.060.000,00TL+KDV

91.800,00TL

13.03.2024

11.00

14

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 14 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

2.160.000,00TL+KDV

64.800,00TL

13.03.2024

11.05

15

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 15  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

 

1.872.000,00TL+KDV

56.160,00TL

13.03.2024

11.10

16

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 16 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.584.000,00TL+KDV

47.520,00TL

13.03.2024

11.15

 

17

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 17  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

11.20

18

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 18  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

11.25

19

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 19 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.512.000,00TL+KDV

45.360,00TL

13.03.2024

11.30

20

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 21  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.692.000,00TL+KDV

50.760,00TL

13.03.2024

11.35

21

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 22  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

11.40

22

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 23  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.080.000,00TL+KDV

32.400,00TL

13.03.2024

11.45

23

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 24 no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

 

1.584.000,00TL+KDV

47.520,00TL

13.03.2024

11.50

24

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 25  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

11.55

25

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 26  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.512.000,00TL+KDV

45.360,00TL

13.03.2024

12.00

 

26

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 27  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.512.000,00TL+KDV

45.360,00TL

13.03.2024

12.05

27

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 28  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.692.000,00TL+KDV

50.760,00TL

13.03.2024

12.10

28

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 30  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.188.000,00TL+KDV

35.640,00TL

13.03.2024

12.15

29

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 31  no.lu  hizmet dağıtım noktası

 

hizmet dağıtım noktası 

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.260.000,00TL+KDV

37.800,00TL

13.03.2024

12.20

30

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 32  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.080.000,00TL+KDV

32.400,00TL

13.03.2024

12.25

31

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 33  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.260.000TL+KDV

37.800,00TL

13.03.2024

12.30

32

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 34  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.188.000,00TL+KDV

35.640,00TL

13.03.2024

12.35

33

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 35  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.332.000,00TL+KDV

39.960,00TL

13.03.2024

12.40

34

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 36  no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.152.000,00TL+KDV

34.560,00TL

13.03.2024

12.45

 

35

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 37 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.404.000,00TL+KDV

42.120,00TL

13.03.2024

12.50

36

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 38 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.404.000,00TL+KDV

42.120,00TL

13.03.2024

12.55

37

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 39 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.512.000,00TL+KDV

45.360,00TL

13.03.2024

13.00

38

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 40 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.512.000,00TL+KDV

45.360,00TL

13.03.2024

13.05

39

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 41 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

 

2886/45.Madde  

1.044.000,00TL+KDV

31.320,00TL

13.03.2024

13.10

40

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 42 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

1.440.000,00TL+KDV

43.200,00TL

13.03.2024

13.15

41

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 44 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

900.000,00TL+KDV

27.000,00TL

13.03.2024

13.20

42

Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 45 no.lu  hizmet dağıtım noktası

hizmet dağıtım noktası

 

3 yıl

 

2886/45.Madde  

900.000,00TL+KDV

27.000,00TL

13.03.2024

13.25

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

        İstekli tarafından;

  1. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
  2. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi) 
  3. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
  4. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
  5. Noter tasdikli imza sirküsü
  6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
  7. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  8. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024  yılında alınmış belge 
  9. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  10. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
  11. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

 14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da  asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.


 

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    

16. İrtibat: 0.242.746 13 93 

TRT Saati Esastır.   İLANEN DUYRULUR. 

          

#ilangovtr

Basın No ILN01993588

04 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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