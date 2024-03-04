Belediyeden ilan

İLAN
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Sıra
Adı
Cinsi
Kira süresi
İhalenin şekli
İhale bedeli
Geçici teminat
İhale tarihi
Saat
1
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 1 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.692.000,00TL+KDV
50.760,00TL
13.03.2024
10.00
2
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 2 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
10.05
3
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 3 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.260.000,00TL+KDV
37.800,00TL
13.03.2024
10.10
4
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 4 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.260.000,00TL+KDV
37.800,00TL
13.03.2024
10.15
5
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 5 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
10.20
6
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 6 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.584.000,00TL+KDV
47.520,00TL
13.03.2024
10.25
7
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 7 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.044.000,00TL+KDV
31.320,00TL
13.03.2024
10.30
8
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 8 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.512.000,00TL+KDV
45.360,00TL
13.03.2024
10.35
9
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 9 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
10.40
10
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 10 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.440.000,00TL+KDV
43.200,00TL
13.03.2024
10.45
11
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 11 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.404.000,00TL+KDV
42.120,00TL
13.03.2024
10.50
12
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 12 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.692.000,00TL+KDV
50.760,00TL
13.03.2024
10.55
13
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 13 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
3.060.000,00TL+KDV
91.800,00TL
13.03.2024
11.00
14
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 14 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
2.160.000,00TL+KDV
64.800,00TL
13.03.2024
11.05
15
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 15 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.872.000,00TL+KDV
56.160,00TL
13.03.2024
11.10
16
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 16 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.584.000,00TL+KDV
47.520,00TL
13.03.2024
11.15
17
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 17 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
11.20
18
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 18 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
11.25
19
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 19 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.512.000,00TL+KDV
45.360,00TL
13.03.2024
11.30
20
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 21 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.692.000,00TL+KDV
50.760,00TL
13.03.2024
11.35
21
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 22 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
11.40
22
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 23 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.080.000,00TL+KDV
32.400,00TL
13.03.2024
11.45
23
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 24 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.584.000,00TL+KDV
47.520,00TL
13.03.2024
11.50
24
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 25 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
11.55
25
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 26 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.512.000,00TL+KDV
45.360,00TL
13.03.2024
12.00
26
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 27 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.512.000,00TL+KDV
45.360,00TL
13.03.2024
12.05
27
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 28 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.692.000,00TL+KDV
50.760,00TL
13.03.2024
12.10
28
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 30 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.188.000,00TL+KDV
35.640,00TL
13.03.2024
12.15
29
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 31 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.260.000,00TL+KDV
37.800,00TL
13.03.2024
12.20
30
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 32 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.080.000,00TL+KDV
32.400,00TL
13.03.2024
12.25
31
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 33 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.260.000TL+KDV
37.800,00TL
13.03.2024
12.30
32
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 34 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.188.000,00TL+KDV
35.640,00TL
13.03.2024
12.35
33
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 35 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.332.000,00TL+KDV
39.960,00TL
13.03.2024
12.40
34
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 36 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.152.000,00TL+KDV
34.560,00TL
13.03.2024
12.45
35
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 37 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.404.000,00TL+KDV
42.120,00TL
13.03.2024
12.50
36
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 38 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.404.000,00TL+KDV
42.120,00TL
13.03.2024
12.55
37
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 39 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.512.000,00TL+KDV
45.360,00TL
13.03.2024
13.00
38
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 40 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.512.000,00TL+KDV
45.360,00TL
13.03.2024
13.05
39
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 41 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.044.000,00TL+KDV
31.320,00TL
13.03.2024
13.10
40
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 42 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
1.440.000,00TL+KDV
43.200,00TL
13.03.2024
13.15
41
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 44 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
900.000,00TL+KDV
27.000,00TL
13.03.2024
13.20
42
Evrenseki Mahallesi sahil kesiminde bulunan 45 no.lu hizmet dağıtım noktası
hizmet dağıtım noktası
3 yıl
2886/45.Madde
900.000,00TL+KDV
27.000,00TL
13.03.2024
13.25
AÇIKLAMALAR
- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
İstekli tarafından;
- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Noter tasdikli imza sirküsü
- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
- Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
- Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge
- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
- İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.
15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16. İrtibat: 0.242.746 13 93
TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.