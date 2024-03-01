01 Mar 2024 - 17:25- Gündem G:

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem

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Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

01 Mar 2024 - 17:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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