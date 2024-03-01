01 Mar 2024 - 16:57- Magazin G:

'İbrahim Tatlıses şakası' sonrasında ölüm tehdidi almaya başladı

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Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili yaptığı şaka sonrasında ölüm tehdidi almaya başladı. Gelen tehdit mesajları hakkında yasal yollara başvuracağını açıkladı.

'İbrahim Tatlıses şakası' sonrasında ölüm tehdidi almaya başladı mask
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Videolarının sosyal medyada ilgi çekmesinin ardından BKM sahnesinde gösteri yapmaya başlayan komedyen Özkan Çelik'in İbrahim Tatlıses'le ilgili şakası sonrası ölüm tehdidi almaya başladı. 

'KİMSE TETİKÇİNİN HAYAL KIRIKLIĞINDAN BAHSETMİYOR...'

Tatlıses'in vurulması hakkında şaka yapan Çelik şu ifadeleri kullanmıştı "İbrahim Tatlıses keleşle vuruldu ölmedi. Kimse şeyden bahsetmiyor: tetikçinin hayal kırıklığı. Adamı tam kafadan keleşle almışsın işini düzgün bir şekilde yapmanın gururuyla eve gidiyorsun televizyonu açıyorsun adam ölmemiş. Bu daha büyük bir dram yani" dedi.

'İLK İŞİN SANIRIM...'

Şakasını sosyal medya hesabından paylaşan Çelik ardından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi. Sosyal medya hesabına  gelen "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" mesajlarını paylaşan Çelik, "Kardeşim adamı vuran yaşıyor sıra bende mi gerçekten? Ayrıca 'İbo'nun selamı var' niye yazıyorsun? Azmettiricini hemen ifşa etmiş gibi olmuş. İlk işin sanırım. Hukuki süreç başlatıyorum" yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, ilgili, Sosyal

01 Mar 2024 - 16:57 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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