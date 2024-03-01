Antalya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.
Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.