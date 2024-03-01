Bakan müjdeyi verdi; ödemeler hesaplar yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak"

Kaynak: Haber Merkezi