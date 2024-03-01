- Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi; ödemeler hesaplar yatmaya başladı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere müjdeli haberi verdi. 8 milyar 998 milyon 174 bin liralık mazot ve gübre destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Bakan müjdeyi verdi; ödemeler hesaplar yatmaya başladı mask
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak"

Kaynak: Haber Merkezi
# Olacak, devam, Sosyal, türkiye

01 Mar 2024 - 16:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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