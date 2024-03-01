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Antalya-Konya yolunda 16 kilometrelik kısım tamamlanmayı bekliyor

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Demirkapı Tüneli'nin tamamlanmasıyla Antalya-Konya arasındaki mesafe önemli ölçüde kısaldı ama Beydiğin ve Demirkapı Tüneli arasındaki tek şerit kalan kısım henüz tamamlanmadı. Bölge halkı bu kısmında tamamlanmasını talep ediyor.

Antalya-Konya yolunda 16 kilometrelik kısım tamamlanmayı bekliyor mask
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Antalya- Konya arasındaki yol çalışmaları büyük ulaşım kolaylığı getirdi. Özellkle Demirkapı Tüneli'nin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafe kısaldı. Ancak Beydiğin ve Demirkapı Tüneli arasındaki tek şerit kalan kısım henüz tamamlanmadı. Bu başarılı projeye tamamlanmaması gölge düşürüyor. Bölge halkı Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan bu kısmın da tamamlanmasını talep ediyor.


İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ MESAFE KISALDI

Akseki, İbradı ve Gündoğmuş gibi Antalya’nın birçok ilçesini Konya’ya bağlayan bu yol üzerinde uzun yıllardır çalışmalar devam ediyordu. Son bölüme gelinen çalışmalarla birlikte iki şehir arasındaki mesafede önemli ölçüde kısalmış oldu. Ancak Beydiğin ve Demirkapı Tüneli arasında kalan 16 kilometrelik bölüm hala tek şerit olarak hizmet veriyor. Bu durum, trafik kazalarına zemin hazırlarken aynı zamanda zaman kaybı da yaratıyor. Bölge halkı bu kısmın da tamamlanarak projenin finalize edilmesini istiyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Antalya, devam, konya

01 Mar 2024 - 16:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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