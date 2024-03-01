Alanya’da yaşayan yerleşik İranlıları da seçim heyecanı sardı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alanya’da yaşayan ve oy kullanacak yerleşik yabancılar da sandık başına gidecek. 12 yıl önce Alanya’ya yerleşen İranlı Yeminli Tercüman Mahnaz Sufi oy kullanacak İranlılara çağrıda bulundu. Sufi, “ Türkiye’de seçim hakkı olan aziz İranlılarla sizlerin aracılığı ile seslenmek istiyorum. Çünkü bizim kendi ülkemizde doğru seçim hakkımız yoktu ve burada geleceğimizi etkileyecek seçim yapma şansımız var. Bu yüzden çok dikkatli ve mütalaayla seçim yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet siyasi partiler de önemliler çünkü adayın genel görüşünü ve kırmızı çizgilerini belirliyor ama adayın kendisi de çok önemlidir. Adayın özgeçmişini, biyografisini inceleyebilirsiniz. Bu daha açık bakış ve tam istediğinize oy vermenizi sağlar. Ben Alanya hakkında konuşmak istiyorum çünkü benim yaşadığım yer burası. Biz İranlılar genellikle baskıcı dini sevmiyoruz ve olmasını da istemiyoruz. Bu yüzden iki parti adayı arasında kalmış olabiliriz ama söylediğim gibi iyi bir incelemeyle doğru seçimi yapabiliriz ve kendi bakış açımıza en yakın olanı seçebiliriz. Size sadece açık bakışla oy kullanmak için iyi araştırmanızı ve mütalaayla etmenizi öneriyorum ve iyi günler diliyorum” diye konuştu.