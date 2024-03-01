31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alanya’da yaşayan ve oy kullanacak yerleşik yabancılar da sandık başına gidecek. 12 yıl önce Alanya’ya yerleşen İranlı Yeminli Tercüman Mahnaz Sufi oy kullanacak İranlılara çağrıda bulundu. Sufi, “ Türkiye’de seçim hakkı olan aziz İranlılarla sizlerin aracılığı ile seslenmek istiyorum. Çünkü bizim kendi ülkemizde doğru seçim hakkımız yoktu ve burada geleceğimizi etkileyecek seçim yapma şansımız var. Bu yüzden çok dikkatli ve mütalaayla seçim yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet siyasi partiler de önemliler çünkü adayın genel görüşünü ve kırmızı çizgilerini belirliyor ama adayın kendisi de çok önemlidir. Adayın özgeçmişini, biyografisini inceleyebilirsiniz. Bu daha açık bakış ve tam istediğinize oy vermenizi sağlar. Ben Alanya hakkında konuşmak istiyorum çünkü benim yaşadığım yer burası. Biz İranlılar genellikle baskıcı dini sevmiyoruz ve olmasını da istemiyoruz. Bu yüzden iki parti adayı arasında kalmış olabiliriz ama söylediğim gibi iyi bir incelemeyle doğru seçimi yapabiliriz ve kendi bakış açımıza en yakın olanı seçebiliriz. Size sadece açık bakışla oy kullanmak için iyi araştırmanızı ve mütalaayla etmenizi öneriyorum ve iyi günler diliyorum” diye konuştu.
01 Mar 2024 - 16:17- Gündem Güncelleme:
Alanya’da yaşayan yerleşik İranlıları da seçim heyecanı sardı
Yerel seçime sayılı günler kala Alanya’da yaşayan yerleşik İranlılar, oylarını kullanırken hangi kriterleri göz önünde bulunduracaklarını DİM TV aracılı ile kamuoyuyla paylaştı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.