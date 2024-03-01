Alanya'da iki yıllık mücadeleyi kazandı!

Alanya’da 25 senedir ticaret yapan Hasan Karakuş, 2 sene önce evini satmak için bir emlak firmasıyla anlaştı. 6 ay boyunca evi satılamayan Karakuş, evin satışıyla kendi ilgilenmek istedi. Hasan Karakuş daha sonra imzaladığı anlaşmaya ek madde konulduğunu ve emlakçıların kendisinden para tahsil etmeye çalıştığını öğrenerek mahkemeye başvurdu. 2 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından bugün açtığı davayı kazanan Karakuş yaşadıklarını Dim TV’ye anlattı:

‘İKİ SENE SONRA HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI’

“Bundan iki buçuk sene kadar önce, emlak işleri yapan bir şirkete evimi satsın diye yetki verdim. Bu arkadaşlar 6 ay boyunca evimi satamadılar. Daha sonra ben de bu işlem olmadı, ben kendim değerlendirmek istiyorum dedim. Onlar da canın sağ olsun dedi. Ek madde koyarak para tahsil etmeye çalıştılar. 2 sene boyunca mahkemelerle uğraştım. Avukat masrafları ödedim. Bugün de dava sonuçlandı, reddine karar verildi. Fakat bu süreçte ben evde olmasaydım ve tebligatları görmeseydim bu insanlar haketmedikleri bir para alacaklardı. Kendi avukatları bilmesine rağmen, alıcıyı satıcıyı bir araya getirme zorunluluğu olmasına rağmen, bile bile tebligatları posta kutusuna atarak bu parayı bizden alacaklardı. İki sene sonra haklılığımız çıktı. Sonuçtan çok memnunuz. Buradan yaşayan arkadaşlara diyeceğim şu ki; ek nüshalara çok dikkat etsinler. Ben iki senedir, uğraşıyorum kendileri uğraşmasın. Çünkü ek nüshalarda, elden yapılan evraklara bile noterden tasdik edilmesi gerekiyor diye yazmışlar. Eğer bunların yazdığı şeyler mahkeme tarafından haklı bulunsa, bundan 20 sene sonra bile para tahsil etmek isteyeceklerdi. Vatandaşlara buradan sesleniyorum; bu ek maddelere çok dikkat etsinler. Benim başım çok ağrıdı. Kimse ikinci nüshası olan bir şeye imza atmasın. Ben bir tanesine attım, diğerini kafalarına göre doldurmuşlar. Bundan dolayı 2 senedir uğraşıyorum.”