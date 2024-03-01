Antalya ve Alanya'da evi olanlar dikkat! Bugün başladı

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart’ta başladı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kiracıları da “kira bildirim formu” ile sürece dahil etti. Antalya ve Alanya'da yaşayan veya mülkü bulunan vatandaşlar da gerekli başvuruları yaparak ceza almamaları konusunda uzmanlar tarafından uyarıldı.

SON TARİH 1 NİSAN





Geçtiğimiz yıl konut üzerinden en az 21 bin lira, iş yeri üzerinden de yıllık 150 bin liranın üzerinde gelir elde edenler kira beyanname vermesi gerekiyor. Bu yıl 1 Mart'ta başlayan sürecin son tarihi ise 1 Nisan olarak duyuruldu.

2023 yılında konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler.

ÖDEMEYENLERE CEZA UYGULANACAK

Beyanname ise GİB internet sitesinde doldurulabilecek.Eğer yıllık kira geliri 21 bin liranın altındaysa bu kişiler gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıca yurtdışında yaşayanlar da buradaki konutların gelir vergisini vermeleri gerekecek. Eğer bir kişinin birden fazla mülkü varsa her biri için ayrı vergisini ödemesi gerekiyor. Gelir vergisi ödenmezse ise cezai işlem uygulanarak verginin bir katı veya ziyai cezası kesilir.

Ayrıca taksilendirme işlemi de yapılabilir. Tahakkuk eden vergilerin 1. taksiti 1 Nisan’a, 2. taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenebilir.









Kaynak: Haber Merkezi